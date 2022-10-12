Ливан и Израиль достигли соглашения о морских границах

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – Представители Ливана и Израиля достигли исторической договоренности о прекращении давнего спора о морской границе в Средиземном море. В ближайшее время ожидается подписание официального договора, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство AlJazeera.

В среду вице-спикер ливанского парламента Элиас Бу Сааб после представления окончательного проекта соглашения, подготовленного при посредничестве США, сообщил президенту Мишелю Ауну, что достигнуто соглашение, которое удовлетворяет обе стороны.

«Ливан отстоял свое право, все его замечания приняты во внимание», — сказал Бу Сааб.

Мишель Аун отметил, что окончательный вариант соглашения удовлетворяет Ливан. Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата, возглавлявший израильскую переговорную группу, подтвердил слова ливанского политика.

«Все наши требования выполнены. Те изменения, которые мы просили внести, были учтены. Мы защищали интересы безопасности Израиля и находимся на пути к историческому соглашению», — сообщается в заявлении Израиля.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что 12 октября созовет кабинет и правительство для утверждения заключенной при посредничестве США сделки, отмечается в заявлении, опубликованном его канцелярией.

«Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесет миллиарды экономике страны и обеспечит стабильность на нашей северной границе», - сказал Яир Лапид.

Ливанская сторона также выразила надежду, что заявление о демаркации границы объявят, как можно скорее. Ранее Мишель Аун заявлял, что сделка не будет означать партнерство с Израилем. На сегодня оба государства технически находятся в состоянии войны.

Министр энергетики Ливана Валид Файяд заявил, что ливанские официальные лица только что сделали последний шаг, чтобы убедиться, что это соглашение удовлетворяет ливанское правительство.

«Мы с нетерпением ждем завершения этого процесса, он откроет новые возможности для Ливана», — сказал Файяд, добавив, что объемы газа под территориальными водами Ливана внушают оптимизм.

«Первоначальные исследования показывают, что там есть триллионы кубических футов газа, которых нам хватило бы на несколько лет — до 20 лет электроснабжения», — говорит Файяд.

Переговоры о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном начались в 2020 году под эгидой ООН при посредничестве США, но были прекращены в мае 2021 года из-за разногласий между двумя сторонами по поводу спорной территории.

Многолетний спор касается района в Восточном Средиземноморье, где расположены два месторождения природного газа: разрабатываемое Израилем месторождение Кариш и месторождение Кана, которое еще не разведано.





Фото: aljazeera.com



