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    Литва приветствует реформы в Казахстане – Габриэлюс Ландсбергис

    6 Декабря 2022, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Литва приветствует реформы в Казахстане. Об этом сообщил министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис, прибывший в Астану с официальным визитом, представителям СМИ. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы должны продвигать дальше отношения между нашими народами и странами. Мы приветствуем приверженность Казахстана его многовекторной политике. Мы знаем, насколько это важно – уменьшить зависимость от определенных секторов в энергетике. Каждая из наших стран должна бороться с внешним влиянием и усиливать свою устойчивость. Евросоюз является важным партнером Казахстана в диверсификации экономики страны. Казахстан также является ключевым партнером ЕС в диверсификации энергетики, торговле и логистике», – сказал Г. Ландсбергис.

    По его словам, географическое расположение Казахстана позволяет решать многие вопросы в транспортно-логистической сфере, и это является приоритетом в казахстанско-литовских отношениях.

    Министр Ландсбергис также заявил, что Литва приветствует реформы в Казахстане, особенно в сфере прав человека. Литва также готова поделиться своим опытом в развитии сферы информационно-коммуникационных технологий, цифровизации, «зеленой» и возобновляемой энергетики. В этих сферах Литва добилась международно признанных достижений.

    По словам Г. Ландсбергиса, большая делегация литовских бизнесменов, прибывшая с ним, проявляет интерес к развитию делового сотрудничества с казахстанскими коллегами. Это связано, как с наличием природных ресурсов, так и с географическим расположением Казахстана.

    Министр подчеркнул, что через сотрудничество между Литвой и Казахстаном могут развиваться связи между Европейским Союзом и Центральной Азией. Литва предлагает своему ключевому партнеру в регионе – Казахстану, стать также ключевым партнером Евросоюза.

    В своем заявлении для прессы Г. Ландсбергис также сообщил, что Литва приложит все усилия для продвижения помощи ЕС в Казахстане.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Евросоюз Литва
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