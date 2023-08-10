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    Литературный челлендж ко Дню Абая поддержали дипломаты в Ташкенте

    10 Августа 2023, 13:57

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники посольства Казахстана в Узбекистане возложили цветы к памятнику великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева и поддержали челлендж певца Димаша Кудайбергена ко Дню Абая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В преддверии дня рождения великого казахского поэта на своей странице в Instagram Димаш Кудайберген запустил литературный челлендж. В публикации певец добавил, что передаёт его всем своим поклонникам.

    Напомним, День рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

    Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    МИД РК Культура Узбекистан Видео Димаш Кудайберген Абай
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