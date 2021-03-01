Литературная беседа, посвященная 175-летию Жамбыла Жабаева, прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В одном из филиалов центральной городской библиотеки имени А.П. Чехова в Алматы состоялась беседа к 175-летию Жамбыла Жабаева «Алатаудың асқақ жыршысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятии, посвященном 30-летию Независимости РК, участвовали алматинские школьники, которые ознакомились с выставкой книг. Здесь представлены материалы о жизни и творчестве Жамбыла Жабаева, его произведения, наполненные любовью к Отечеству.

«Как известно, в этом году наша страна отмечает 175-летие со дня рождения мастера казахского устно-поэтического искусства Жамбыла Жабаева. В этой связи мы проводим разные мероприятия. Я считаю, что наша молодежь должна знать свою историю. Мы должны привлечь наших детей к чтению», - сказала сотрудница библиотеки.

Отметим, что в Казахстане и за рубежом в честь 175-летия Жамбыла Жабаева проходят разные мероприятия.

Жамбыл Жабаев родился 28 февраля 1846 года у подножия горы Жамбул (ныне Жамбылский район Алматинской области). У своей матери Улдан он научился игре на кобызе и домбре. Очень рано почувствовал тягу к поэтическому творчеству. С детства исполнял отрывки из эпосов «Кобланды», «Алпамыс», кыргызского эпоса «Манас», произведений «Сказание о Рустеме», «Кероглы».

Жамбыл Жабаев внес большой вклад в развитие поэтического искусства казахского народа, посвятил свою жизнь продвижению вечных общечеловеческих ценностей, воспеванию добра, справедливости, воспитанию патриотизма.