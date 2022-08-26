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    Лишиться госзаказов может треть всех санаториев Казахстана

    26 Августа 2022 17:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как считают в нацкомпании «Kazakh Tourism», получать госзаказ и другие преференции должны только те санатории, которые соответствуют нормам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По результатам исследования, 1/3 часть всех санаториев в стране находится в плачевном состоянии из-за отсутствия мотивации. Всего в стране 173 санатория, большинство из них были построены в 50-е годы прошлого века, они не ремонтировались и не обновлялись долгие годы.

    «Они все получают госзаказ, что несправедливо, потому что госзаказ – это значит, что можно лениво заниматься своей работой. Мы предложили давать госзаказ только тем санаториям, которые будут отвечать определенным критериям. Взамен им давать преференции в виде освобождения от платежей в бюджет, инвестпреференции», - сказал журналистам председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев в кулуарах круглого стола на тему медицинского туризма.

    По его словам, данное предложение поддержано и его внедрение планируется со следующего года.

    По данным столичного акимата, ежегодно в клиниках Нур-Султана с международной аккредитацией JCI (Joint Comission International) услуги получают около 5 тыс. иностранных пациентов.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Туризм Здравоохранение
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