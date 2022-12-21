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    Лишился свободы за сбыт наркотиков на 11 лет житель СКО

    21 Декабря 2022, 19:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили 28-летнего мужчину, которого задержали весной по подозрению в сбыте наркотиков. Ближайшие 11 лет он проведет в местах лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в марте житель Петропавловска пытался сбыть два кг марихуаны. По месту его жительства сотрудники управления по противодействию наркопреступности изъяли пластиковый мешок, в котором находилось еще около 12,5 кг марихуаны, что относится к особо крупному размеру, и 143 грамма гашиша.

    Всего с начала года по области за хранение наркотиков в целях сбыта осудили 17 человек. Как правило, суд приговаривает к лишению свободы на 10 и более лет.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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