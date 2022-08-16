Лишили свободы 15 атырауских водителей за езду без прав в пьяном виде

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- С начала года в Атырау 15 человек, ранее лишенных водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, лишили свободы. Среди нарушителей две женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением дознания департамента полиции Атырауской области с начала года расследовано 15 уголовных дел по статье 346 Уголовного кодекса РК в отношении водителей.

Все они ранее управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и были лишены прав на управление транспортным средством сроком на 7 лет. Однако вновь были задержаны в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Всем нарушителям назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 месяцев до 1 года. Из 15 пьяных водителей - 2 женщины»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Большинство водителей, садящихся повторно руль в нетрезвом виде, считают, что за это предусмотрен административный арест или штраф.

«Однако при повторном правонарушении ведется досудебное уголовное дело. Соответственно, по решению суда назначается наказание. Поэтому, прежде всего, следует учитывать, что вождение в нетрезвом виде может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, создать угрозу здоровью участников дорожного движения», - сказал заместитель начальника управления дознания ДП области Ануар Тореали.



