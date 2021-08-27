Новости
Лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе
27 Августа 2021 19:11
Поделиться:
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеОбрез, гильзы и патроны изъяли у жителя СКО Незаконной вырубкой деревьев занимался житель ВКО Ружье изъяли у жителя Кызылординской области
Сотрудниками патрульной полиции при несении службы по проспекту Алии Молдагуловой за нарушение ПДД была остановлена автомашина Daewoo Nexia с российским учетом под управлением 27-летнего водителя, который будучи ранее лишенным права управления транспортным средством, управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.
По факту проводятся следственные действия ст.346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения«. Автомашина поставлена на спецстоянку. Водитель водворен в ИВС УП города Актобе.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Мужчина убил собутыльника во время ссоры в Актобе
- Из-за ЧС в Жамбылской области оформлен возврат билетов на 2,5 млн тенге - КТЖ
- Свыше трех тысяч адмправонарушений выявили актюбинские полицейские
- В Павлодарской области увеличат число городских автобусов в часы пик
- Угнавший авто в России алматинец задержан в Павлодарской области
- Четыре тысячи яиц похитили двое мужчин с птицефабрики в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047