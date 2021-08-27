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Лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе

27 Августа 2021 19:11
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Лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудниками патрульной полиции при несении службы по проспекту Алии Молдагуловой за нарушение ПДД была остановлена автомашина Daewoo Nexia с российским учетом под управлением 27-летнего водителя, который будучи ранее лишенным права управления транспортным средством, управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.
По факту проводятся следственные действия ст.346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения«. Автомашина поставлена на спецстоянку. Водитель водворен в ИВС УП города Актобе.

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#Актюбинская область   #Транспорт   #МВД РК  
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