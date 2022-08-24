Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Лишенный прав иностранец вновь сел за руль авто в Атырау

    24 Августа 2022, 10:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау привлечен к ответственности иностранный гражданин, лишенный ранее прав и вновь севший за руль автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырау с 22 по 28 августа проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Его основная цель - профилактика незаконной миграции и контроль за соблюдением миграционного законодательства. В ходе мероприятия сотрудниками батальона патрульной полиции был выявлен иностранец, занимавшийся нелегальными пассажирскими перевозками. Выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen Passat является гражданином Республики Таджикистан и ранее был лишен права управления за совершенное правонарушение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    Транспортное средство доставлено на специальную стоянку. Составлен административный протокол и направлен в суд для принятия решения.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая