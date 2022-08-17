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    Лишенному водительских прав акмолинцу выдали удостоверение тракториста

    17 Августа 2022 03:23

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жаксынском районе Акмолинской области выявили факт незаконной выдачи лишенному водительских прав местному жителю удостоверения тракториста–машиниста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению прокуратуры Жаксынского района, их ведомство провело анализ состояния соблюдения законности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

    «Установлено, что отделом сельского хозяйства Жаксынского района, в нарушение норм действующего законодательства, жителю района, лишенному права управления транспортными средствами, незаконно выдано удостоверение тракториста–машиниста», - поделились в ведомстве.

    Как пояснили в прокуратуре, сотрудники отдела провели ненадлежащую проверку документов кандидата, претендующего на получение удостоверения на право управления транспортом.

    «Подобные факты создают потенциальную угрозу для безопасности дорожного движения. В этой связи прокуратурой в акимат района внесен акт надзора. В результате виновные лица наказаны, местный исполнительный органом принял меры к аннулированию незаконного выданного документа», - добавили в ведомстве.


    Автор:

    Оксана Матасова

    #Транспорт
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