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    Лишенного прав водителя в наркотическом опьянении задержали в ВКО

    28 Июля 2023, 14:23

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Лишенного прав водителя в наркотическом опьянении остановили на трассе Усть-Каменогорск – Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе патрулирования на автодороге Усть-Каменогорск – Семей была остановлена автомашина LADA 21144 под управлением водителя, 1987 года рождения. При проверке документов водитель вел себя странно, чем вызвал подозрения у патрульных. По результатам экспертизы было установлено, что мужчина в наркотическом опьянении. При проверке по базе данныхводитель решением суда города Семея от 28.03.2022 года был лишен права управления транспортными средствами на 8 лет.

    Как выяснилось, мужчина следовал с пассажирами из Усть-Каменогорска в Семей, однако до пункта назначения они уже не доехали. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а авто водворено на специализированную стоянку.

    По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», что влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Транспорт Видео МВД РК
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