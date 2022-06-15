Лишать свободы до 2 лет за рекламу финпирамид планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Юрий Ли разъяснил поправки в законодательство, одобренные палатой, касательно ужесточения наказания за рекламу финансовых инвестиционных пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статья 217 прим. 1 – это новелла. В ней мы предполагаем наказание за рекламу финансовых инвестиционных пирамид, что предполагает распространение информации публично, либо через СМИ, либо через электронные информационные ресурсы. Наказание предполагается до 2 тыс. МРП штрафа, до 600 часов исправительных работ, и до 2 лет ограничения либо лишения свободы», - проинформировал Юрий Ли в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующий проект закона.