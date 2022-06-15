Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Лишать свободы до 2 лет за рекламу финпирамид планируют в Казахстане

    15 Июня 2022, 12:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Юрий Ли разъяснил поправки в законодательство, одобренные палатой, касательно ужесточения наказания за рекламу финансовых инвестиционных пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Статья 217 прим. 1 – это новелла. В ней мы предполагаем наказание за рекламу финансовых инвестиционных пирамид, что предполагает распространение информации публично, либо через СМИ, либо через электронные информационные ресурсы. Наказание предполагается до 2 тыс. МРП штрафа, до 600 часов исправительных работ, и до 2 лет ограничения либо лишения свободы», - проинформировал Юрий Ли в кулуарах Мажилиса.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующий проект закона.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Мажилис Финансовая пирамида
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске