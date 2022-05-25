Лишь 72 % североказахстанских выпускников колледжей прошлого года трудоустроились

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за годы реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на «Еңбек» трудоустроили 34 тыс. 288 молодых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета и.о. руководителя управления координации занятости и социальных программ Ринат Ельжасов сообщил, что в этом году молодежь трудоустраивают в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

«Оказывается поддержка по следующим направлениям: профессиональное обучение, содействие в реализации бизнес-идеи путем предоставления безвозмездного гранта, трудоустройство на социальные рабочие места, направление на молодежную практику, общественные работы, переселение из других регионов, трудоустройство на вакансии. С начала года в мероприятиях проекта приняли участие 1 тыс. 310 молодых людей, из них 63% жители сельской местности. 500 безработным гражданам предоставляется возможность получения бесплатной первой профессии через систему профессионального обучения по заявкам и на рабочем месте работодателя. Для желающих реализовать себя в предпринимательской деятельности предусмотрена выдача безвозмездных государственных грантов до 400 МРП (до 1,2 млн тенге) на реализацию бизнес-идей», - проинформировал Р. Ельжасов.

На социальные рабочие места трудоустроили 46 человек, на молодежную практику – 123, на общественные работы – 188, на постоянные рабочие места через центры занятости населения – 640 человек. Для молодежи в области проводят ярмарки вакансий.

Р. Ельжасов добавил, что трудоустройством молодежи управление занимается совместно с отраслевыми управлениями, молодежными общественными объединениями и профсоюзными организациями.

Заместитель руководителя управления образования Владимир Ткаченко сообщил, что из 3 тыс. 317 выпускников колледжа прошлого года работу получили 72%. Не трудоустроились 139 человек.

«Анализ выпуска в разрезе специальностей показал хорошее трудоустройство товароведов, техников-электриков, мастеров общестроительных работ, наладчиков автоматов и полуавтоматов, ассистентов фармацевтов, помощников врачей-лаборантов, техников-строителей и ветеринарных санитаров. Из 19 выпускников с особыми образовательными потребностями, получивших квалификацию «пчеловод» трудоустроились 16 человек. Невысокий уровень трудоустройства дизайнеров, помощников машиниста тепловоза, техников-программистов и дорожных инспекторов – 30-40%», - сказал В. Ткаченко.

Среди основных проблем при трудоустройстве молодежи в управлении образования назвали требования работодателей о наличии стажа работы по специальности, отсутствие нормативной правовой базы, обязывающей принимать на работу выпускников, низкую зарплату по ряду специальностей и отсутствие вакантных мест.