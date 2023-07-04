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    Лиса укусила четырехлетнего мальчика в Актюбинской области

    4 Июля 2023, 21:14

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Кобдинском районе Актюбинской области 4-летнего мальчика укусила лиса. Ребенка экстренно доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай укуса лисой произошел возле речки у поселка Жарык. Там ребенок был с отцом и матерью. Укус не спровоцирован, сообщили в управлении здравоохранения. Ребенок получил раны на лбу, на носу и царапины на висках, на ногах.

    Состояние ребенка удовлетворительное, сообщили в районной больнице.

    «В Кобдинскую районную больницу сегодня в экстренном порядке был госпитализирован ребенок в возрасте 4 года, с диагнозом «Укушенная рана лобной, надбровной и в области носа. Царапины височной области справа, правого бедра и голени» от лисы. Данный случай произошел сегодня возле речки поселка Жарык, где ребенок находился с отцом и матерью. Укусила мальчика лиса, укус не спровоцирован. Состояние ребенка удовлетворительное», - говорит главврач районной больницы Максат Капашев.

    Ребенку обработали раны и зашили, сделали прививки от бешенства.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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