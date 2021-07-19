«Лиру» выиграла Рухия, Димаш сорвал овации - «Славянский базар» завершился под флагом Казахстана

ВИТЕБСК. БЕЛТА- КАЗИНФОРМ - Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни увезет домой представительница Казахстана, желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянского базара в Витебске», Димаша Кудайбергена искупали в овациях фанаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Напряженная борьба развернулась за главный приз конкурса молодых исполнителей. Вокалисты исполняли славянский хит в в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Беларуси под руководством главного дирижера Виталия Кульбакова. Для некоторых артистов это оказалось действительно непростым испытанием.

Гостям из дальних стран, как эквадорке Ванне, пришлось освоить русский язык. Кстати, представительница южноамериканской страны справилась на ура и выдала лихую «Да ночкой лунною» практически без акцента. А кубинец Улисес Карл предстал в образе русского мужичка и спел «Вдоль по Питерской». Синхронизировать вокал с оркестром, впрочем, вышло не у всех так же гладко и задорно, поэтому, как и предрекали члены жюри, второй тур конкурса расставил свои акценты.

В напряженной борьбе победу вырвала представительница Казахстана Рухия. Гран-при лучшей исполнительнице вручил председатель жюри Анатолий Ярмоленко.

Первое место заняла Ирина Арсениевич из Сербии. Диплом второй степени песенного конкурса вручили Даниилу Мышковцу и украинке Ренате Штифель. Третье место поделили Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев из Азербайджана. Также Специальный приз Президента «Славянская надежда» Ирине Арсениевич из Сербии вручил заместитель премьер-министра Беларуси, председатель оргкомитета фестиваля «Славянский базар» Игорь Петришенко.

Пока звездное жюри совещалось и выбирало, кому достанется Гран-при, зрители смогли насладиться концертом с участием артистов из Беларуси, России, Украины, Грузии, Казахстана. Николай Носков, Ярослав Сумишевский, Игорь Корнелюк, Ангелина Ломако, Александр Панайотов, Сергей Пенкин, Тео и Ольга Рыжикова - публика встречала исполнителей тепло и по-витебски душевно. Под любимые и знакомые хиты группы «Корни» девушки в зале устроили дискотеку. И все же когда на сцене появился Димаш Кудайберген, он сорвал овации, а его поклонницы - голоса. Поддержка фанатов артиста и нынешнего члена жюри конкурса исполнителей была мощнейшей.

Завершился праздничный концерт общей песней «Салют, фестиваль!», шквалом эмоций и красочным фейерверком.

Как сообщили в Министерстве культуры и спорта РК, Рухие Байдукеновой 22 года. Она родом из Талдыкоргана, занималась вокалом с раннего возраста. Сейчас девушка учится на третьем курсе Казахского национального университета искусств по специальности «эстрадный вокал». Диапазон Рухии Байдукеновой составляет пять октав.

Напомним, в 2015 году главный приз конкурса «Славянский базар» завоевал Димаш Кудайберген. А в 2019 году Гран-при этого фестиваля завоевал Адильхан Макин.