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    Лионелю Месси угрожает аргентинский наркокартель

    4 Марта 2023, 01:27

    РОСАРИО. КАЗИНФОРМ - Неизвестные оставили записку с угрозами в адрес форварда футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси после нападения на супермаркет, принадлежащий его родственникам в его родном городе в Аргентине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ESPN.

    Рано утром в четверг два человека на мотоцикле произвели четырнадцать выстрелов по ставням и входной двери продовольственного магазина, расположенного в городе Росарио, где родился Месси.

    В ходе утреннего нападения на магазин, принадлежащий семье супруги футболиста Антонелы Роккуццо, никто не пострадал.

    Полиция сообщила, что нападавшие оставили на куске картона записку с угрозами, в которой говорилось: «Месси, мы ждем тебя. Явкин — торговец наркотиками. Он не собирается заботиться о тебе».

    Ведется расследование. Пабло Явкин — мэр города Росарио, крупнейшего города в центральной провинции Санта-Фе, в 300 км к северу от Буэнос-Айреса в Аргентине.

    После инцидента в четверг Явкин рассказал журналистам о росте насилия в Росарио, нехватке полиции и отсутствии защиты в городе.

    Ни Месси, который в понедельник был признан лучшим игроком ФИФА после того, как стал капитаном сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года, ни его жена — оба уроженцы Росарио — не прокомментировали инцидент.

    Широко признанный величайшим футболистом всех времен и народов, Месси в настоящее время играет за футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и проводит большую часть своего времени за границей, хотя часто посещает Росарио, где у него есть дом в пригороде.

    Министр безопасности Аргентины Анибал Фернандес уже заявил, что нападение на магазин совершил один из наркокартелей из-за метода запугивания, который практикуется в городе уже 20 лет.

    35-летний Месси в настоящее время пересматривает контракт с «ПСЖ», который заканчивается в этом году, на фоне слухов о том, что суперзвезда футбола может решить завершить свою карьеру, играя за один из местных клубов в Росарио.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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