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    Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола

    20 Августа 2023, 10:45

    НЭШВИЛЛ. КАЗИНФОРМ - Завершился финальный матч Кубка лиг MLS + MX, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Команды играли на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США). Основное время матча закончилось вничью, 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Интер Майами». Победа в сегодняшнем матче принесла «Интер Майами» Кубок лиг MLS + MX. Это первый трофей Лионеля Месси за новый клуб.

    Таким образом, аргентинец завоевал 44-й трофей в профессионально карьере и стал самым титулованным футболистом в истории футбола.

    По ходу сегодняшнего матча Месси сначала отличился с игры, забив в первом тайме, затем реализовал пенальти в послематчевой серии.

    До сегодняшнего дня в активе Месси было 43 титула. Столько же у бразильского защитникаДани Алвеса, завершившего карьеру. Однако теперь аргентинец стал единоличным лидером, завоевав 44-й трофей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Футбол
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