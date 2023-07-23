Лионель Месси отказался от астрономической зарплаты в Саудовской Аравии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-нападающий «Аль-Хиляля» Одион Игало признался, что удивлен решением Лионеля Месси выбрать переезд в США вместо Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

— Я в шоке, что Месси не поехал в Саудовскую Аравию. Со мной не продлили контракт отчасти из-за подготовки трансфера Лео. Я думал, что сделка готова. Месси предлагали безумные деньги — в два раза больше, чем у Роналду, — говорит Игало.

Недавно Лионель Месси подписал контракт с американским клубом «Интер Майами». Что касается Криштиану Роналду, то он выступает за саудовский «Аль-Наср», где зарабатывает 200 миллионов евро в год.