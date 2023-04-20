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    Линию по очистке семян запустят в Карагандинской области

    20 Апреля 2023, 22:27

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области в этом году планируют запустить линию по очистке семян. Ее мощность составит 20 тонн в час с делением на фракции и расфасовкой в мешкотару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В АПК Карагандинской области на 2023–2026 гг. запланировано 64 проекта.

    «Из них в планах этого года - 24 проекта, в том числе в животноводстве - 10, в растениеводстве – 11 и в отрасли переработки – 3. Создано будет более 150 рабочих мест», – говорит руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров.

    Основа хорошего урожая – это прежде всего высокое качество семян. В этом году на базе ТОО «Шахтерское» Нуринского района планируют запустить линию по очистке семян. Специальное оборудование позволит калибровать посевной материал и очищать его от мусора. Мощность линии составит 20 тонн в час.

    Нарастить объемы производства продукции животноводства в регионе планируют за счет создания откормочных площадок, племенных репродукторов и строительства молочно-товарных ферм в Шетском, Каркаралинском и Нуринском районах.

    До 2026 года будет создано восемь МТФ с 4,1 тысячи голов дойных коров. Для создания прочной кормовой базы увеличат площадь орошаемых земель до 21,8 тысячи га.

    Чтобы обеспечить население качественной продукцией, особенно в период межсезонья, большое внимание уделяется развитию инфраструктуры хранения. В этом году введено в эксплуатацию картофелехранилище на 7,6 тысячи тонн в Бухар-Жырауском районе. До конца года будут построены два картофелехранилища – на 4,2 тысячи тонн в Осакаровском районе и на 13,4 тысячи тонн в Шетском.

    До 2026 года запланировано строительство пяти современных картофеле- и овощехранилищ общей емкостью 49,2 тысячи тонн.

    В рамках мер по импортозамещению в Осакаровском районе построят мультизлаковый завод. Его мощность составит 4 тысяч тонн крупяных изделий в год. Проект планируют реализовать в 2025 году.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Сельское хозяйство
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