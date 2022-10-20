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    Линии BRT планируют перенести в Алматы

    20 Октября 2022, 18:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что линии BRT для общественного транспорта перенесут с левой стороны на правую крайнюю полосу. Сейчас скоростная автобусная линия располагается посередине проезжей части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Бостандыкского района на встрече с акимом города заявила, что выделенные для автобусов полосы по улице Мустафина создали много проблем.

    «По поводу BRT. Я соответствующее поручение уже дал. К сожалению, BRT мы приняли на баланс только 31 мая этого года. Мы начали работу по поводу модернизации линий BRT, то есть их переноса на правую крайнюю полосу. Но, к сожалению, нам нужно доделать проект. Мы доделаем и после перенесем линии на правую сторону. У нас улица Мустафина не так загружена, но на Тимирязева такая ситуация есть», - заметил Ерболат Досаев.

    Ранее Ерболат Досаев сообщил, что по выделенным линиям для автобусов и их схематике проводится работа по оптимизации.

    Руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов заявил, что ежедневно автобусы по BRT перевозят порядка 120 тыс. пассажиров, по линии проезжает 2 тыс. автобусов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Дороги
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