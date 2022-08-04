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    • Линии BRT нужны городу - аким Алматы

    4 Августа 2022 13:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что по выделенным линиям для автобусов и их схематике проводится работа по оптимизации, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Житель Алматы пожаловался акиму на линию BRT. По его словам, из-за автобусных линий с наземными пешеходными переходами пробок стало больше, вырос уровень загазованности.

    «Касательно вопросов по выделенным линиям для автобусов и их схематике, которая сегодня существует. Мы сейчас проводим работу по ревизии и оптимизации для того, чтобы привести их в нормальный вид. Во всех мегаполисах мира на самом деле такие выделенные линии есть, но они просто должны работать эффективно. Мы, наверное, сталкиваемся с теми проблемами, которые сделали сами, вместе с вами... BRT городу нужны, но вопрос, в каком виде и как они должны быть построены. Это правильные вопросы. В целом у нас есть план по развитию транспортной инфраструктуры города, там все наши ошибки раннего периода или планы на будущее будут утверждены», - сказал Е. Досаев.

    Руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов добавил, что ежедневно автобусы по БРТ перевозят порядка 120 тыс. пассажиров, по линии проезжает 2 тыс. автобусов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Транспорт
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