Линии BRT на Тимирязева в Алматы не будут перестраивать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении городской мобильности Алматы обсудили актуальность и эффективность размещения выделенной полосы BRT (система скоростного автобуса или троллейбуса) по улице Тимирязева, а также перенос линии на крайнюю правую полосу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Ерболат Досаев ранее сообщил, что линии BRT для общественного транспорта планируют перенести с левой стороны на правую крайнюю полосу. Сейчас скоростная автобусная линия располагается посередине проезжей части.

«В адрес управления поступило более 100 обращений от жителей, проживающих вдоль линии BRT, пассажиров общественного транспорта и автомобилистов с просьбой не вносить изменения в существующую линию BRT по улице Тимирязева. Все они рассмотрены и приняты во внимание. На основании вышеизложенного и в целях эффективного использования бюджетных средств, проведение реконструкции улицы Тимирязева считаем нецелесообразным», - ответили в управлении городской мобильности города.

Ранее разработчики Генплана Алматы поделились схемой развития общественного транспорта до 2040 года. Сообщалось, что протяженность линии BRT через 17 лет составит 102 км. На сегодня протяженность линии BRT 8 км.



