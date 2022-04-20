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    Линейки в честь 9 мая не планируется проводить в школах – Минобразования РК

    20 Апреля 2022, 21:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования добавили, что нет необходимости и в использовании военной одежды и атрибутики в школах, а также в театрализованных сценах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    «В школах в преддверии праздников, отмечаемых 7 и 9 мая, проводятся классные часы на тему патриотического воспитания, вклада участников войны в победу, любви к Родине, важности мира и согласия. Школьные линейки, посвященные 9 мая, не планируются.

    В использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости. Организациям образования направлены рекомендации», - говорится в сообщении Министерства образования и науки РК.

    На данный момент ведомство готовит рекомендации по проведению выпускных вечеров в школах.

    Ранее сообщалось, что в 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не планируется. Также не запланирована и организация фейерверка в столице по случаю празднования Дня победы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МОН
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