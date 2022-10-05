Ликвидировать все СПК предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основной целью социально-предпринимательских корпораций (СПК) предполагалось содействие экономическому развитию регионов, по факту они превратились в хозяйственные ведомства при акиматах. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще в 2015 году мы указывали, несмотря на то, что основной целью СПК предполагалось содействие экономическому развитию регионов, по факту СПК превратились в хозяйственные ведомства при акиматах, распоряжающиеся средствами стабилизационного фонда», - сказала Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По ее словам, в депутатских запросах 2017 и 2020 годов представители партии «Ак жол» требовали провести анализ деятельности СПК на их эффективность и исполнения поставленных задач.

В феврале 2022 года фракция «Ак жол» в депутатском запросе повторно потребовала от Правительства рассмотреть необходимость существования данного института.

На заседании коллегии Агентства антикоррупционной службы было отмечено, что основная прибыль корпораций строится на получении процентов с депозитов и продажи имущества, предоставлении земельных участков в обход конкурсных процедур и активов аффилированным лицам по заниженной стоимости. СПК выступают лишним посредником между исполнительными органами и потенциальными инвесторами.

«Кроме того, без видимого результата использовано 39 млрд тенге на стабилизацию цен на продукты. Кредиты также предоставлялись аффилированным компаниям. По данному факту зарегистрировано 11 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК. Ущерб составил более 7 млрд тенге», - сообщила Дания Еспаева.

Депутат добавила, низкую эффективность деятельности стабилизационных фондов отметил Глава государства, указав, что их воздействие на рынок минимальное. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, стабилизационные фонды порой становятся кормушкой для недобросовестных лиц и предложил, что логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей.

В заключение Д. Еспаева предложила ликвидировать все СПК и передать все виды их деятельности в конкурентную среду.