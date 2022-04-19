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    Ликвидированы 20 напавших в январе на здание акимата Шымкента – Генпрокуратура

    19 Апреля 2022, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Органы уголовного преследования продолжают восстанавливать картину произошедших январских событий. В результате штурма здания акимата Шымкента было убито 20 нападавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Генеральной прокуратуры, в ночь с 5 на 6 января 2022 года началось вооруженное нападение на здание акимата Шымкента. В нем участвовали более 3 тыс. человек. Многие из них были вооружены огнестрельным оружием. Сотрудники полиции использовали только резиновые пули и свето-шумовые гранаты.

    «Но указанные меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость. Только после отражения трех вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции было принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших», - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов во время брифинга в СЦК.

    6 января, как заявил Е.Килымжанов, было совершено вооруженное нападение на здания акимата Тараза и департамента государственных доходов Жамбылской области.

    «Вооруженная группа людей численностью около 500 человек обстреливала эти здания. Был убит сотрудник полиции. В этой связи, органами правопорядка был открыт ответный огонь. Ликвидировано 11 преступников», - добавил спикер.

    Он подчеркнул, что согласно результатам медицинских исследований 9 нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и двое под воздействием наркотиков.

    Ранее сообщалось о 230 погибших во время январских событий , среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы – 139 человек.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Жамбылская область Генпрокуратура Регионы Шымкент ЧП-2022
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