Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Ликвидировано возгорание камыша в Коргалжынском заповеднике

    19 Июня 2023, 15:24

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Загорание камыша, произошедшее в Коргалжынском районе на озере Сарыколь, ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, 19 июня в 06.40 ликвидировано возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка «Коргалжынский заповедник». Общая площадь пожара составила 150 га.

    «Пожарные боролись с огнем в сложных условиях, связанных с усилением ветра, а также с заболоченной местностью. В связи с затруднением прохождения пожарной техники тушение было осуществлено с воздуха. Наземными силами и средствами производилось окарауливание для недопущения распространения огня на степной массив», - пояснили в ведомстве.

    При этом в ликвидаций были задействованы не только 23 единицы техники и 78 человек из государственного национального парка, ДЧС Акмолинской области и ДЧС города Астаны, но и два вертолета МИ-8 АО «Казавиаспас». Последними было осуществлено 202 сброса воды объемом более 600 тонн.

    Напомним, что 14 июня произошло возгорание камыша в районе озера Сарыколь на территории государственного природного парка «Коргалжынский заповедник». На месте был развернут оперативный штаб под руководством акима Коргалжынского района Берика Жанбаева и начальника департамента по ЧС Нурлана Атыгаева. Как сообщалось, угрозы населенным пунктам не было.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Водитель авто сгорел заживо в Караганде
    Сухостой горел в Шымкенте
    Все природные загорания ликвидировали в ВКО
    Пожар продолжают тушить в Иле-Балхашском резервате
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT