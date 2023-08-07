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    Ликвидирован пожар в горах Жамбылской области

    7 Августа 2023, 11:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 7 августа в 7.00 часов ликвидировано загорание сухой травы в Меркенских горах Жамбылской области на предварительной площади 350 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    В ходе тушения пожара сброшено 40,5 тонн воды.

    Тушение пожара было осложнено сложным рельефом местности, наличием густого сухостоя, труднодоступностью, удаленностью водных источников, и переменчивым ветром.

    Ранее сообщалось, что в 20 км от села Актоган Меркенского района на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га.

    4 августа в13:50 пожар в горной местности в Жамбылской области был локализован.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Жамбылская область МЧС Пожар ДЧС
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