Ликвидация пожаров, 150-летие Ахмета Байтурсынова, кончина королевы Великобритании – чем запомнилась минувшая неделя

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в РК прошла на фоне возникавших в разных регионах страны масштабных пожаров и их ликвидации, крупных событий в культурной и спортивной жизни общества, Дня семьи в Казахстане. Особняком стоит дата 5 сентября - в этот день родился Учитель нации Ахмет Байтурсынов, в этом году страна отмечает его 150-летие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В понедельник Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, чтобы оценить работы по ликвидации пожаров в Аулиекольском районе. Он на вертолете совершил облет пострадавших территорий и провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров. Глава государства дал штабу ряд поручений по обеспечению бесперебойной работы всех ведомств для ликвидации возгораний и отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть дома. Правительству и акимату Костанайской области поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим. По словам К. Токаева, следует выработать комплекс мер по восстановлению лесного фонда и обеспечению профилактической работы для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем. Глава государства также встретился с личным составом подразделений министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, с добровольцами, задействованными в тушении пожаров, выразил благодарность участникам ликвидации ЧС за проявленное мужество и отметил, что они будут представлены к наградам и премиям. Президент добавил, что будут приняты меры по повышению материального довольствия, обеспечению жильем и созданию условий для подготовки кадров. Затем Глава государства посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.

10 сентября, в 10:00, лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области удалось ликвидировать. Загорание началось 2 сентября, в 15:10, на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района, а 7 сентября, в 15:00, была объявлена локализация возгораний.

Между тем, ранее, 6 сентября, в Урджарском районе Абайской области, в 18 км от села Карабулак, на участке «Шаган-Тогай» произошло возгорание сухой травы. Из-за сильного ветра и сильной жары пожар распространился на площади предварительно более 5000 га. А 8 сентября в Абайской области были зафиксированы степные пожары в Урджарском, Абайском, Жарминском, Бескарагайском, Аксуатском районах и в городе Семее.

7 сентября полиция Алматинской области задержала 39-летнего мужчину, который поджигал сухостой. Видео, на котором зафиксировано, как кто-то намеренно поджигает сухую траву вдоль дороги, появилось в сети.

8 сентября поступило сообщение о пожаре в Алакольском районе Жетысуской области. Вблизи станции Достык, в горной труднодоступной местности (на участке «Кендир Сакал» на территории государственного национального природного парка лесного хозяйства), загорелась сухая трава.

В Карагандинской области, на территории пяти районов области - Бухар-Жырауском, Шетском, Каркаралинском, Нуринском и Актогайском - были зарегистрированы многочисленные очаги природных пожаров и загораний. 10 сентября обстановка стабилизировалась, очаги природных пожаров ликвидированы.

Особняком стоит дата 5 сентября - в этот день родился Учитель нации Ахмет Байтурсынов, в этом году страна отмечает его 150-летие. Из-за пожаров в Костанайской области масштабные празднования решено перенести на поздний срок, однако ряд мероприятий прошел на минувшей неделе. В Казахстане один поселок, 200 улиц, 39 школ, один аэропорт и один музей носят имя Ахмета Байтурсынова, сообщил на международной научно-практической конференции министр культуры и спорта РК Даурен Абаев. Министерство в честь юбилея А. Байтурсынова выпустит 12-томный сборник его трудов, а также будет снят полнометражный художественный фильм о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова. Кроме того, специальную номинацию в честь Ахмета Байтурсынова включат в премию «Үркер».

Книгу «Ахмет Байтурсынов – Учитель нации» презентовали в Нур-Султане.

В честь 150-летия Ахмета Байтурсынова на территории карагандинской гимназии, которая носит имя великого педагога, установили памятник. Высота монумента около 3 метров, весит он почти 2 тонны. Изготовил памятник руководитель Государственного архива Каркаралинского района Манарбек Карим. В Посольстве Казахстана в Эстонии состоялся конкурс мастеров художественного чтения в рамках празднования 150-летия со дня рождения известного казахского просветителя и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова, в котором приняли участие проживающие в этой стране представители казахстанской диаспоры. Конкурсанты состязались в чтении стихов известных авторов, составлении монологов и воспроизведении музыкальных композиций.

8 сентября в возрасте 96 лет ушла из жизни Королева Великобритании Елизавета II. Британская корона перешла к сыну Елизаветы II принцу Чарльзу, который стал монархом, выбрав имя Карл III. 9 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II. После К. Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. 10 сентября Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Соединенного Королевства.

На неделе Республика Казахстан была официально принята в межправительственную организацию «Международный комитет военной медицины» (МКВМ) в качестве наблюдателя. Кандидатуру нашей страны поддержали все 119 государств-членов данной организации.

В стране продолжается расследование январских событий. В Шымкенте апелляционные жалобы по уголовному делу трёх их участников рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам суда города. 15 июля Аль-Фарабийский райсуд Шымкента вынес приговор троим участникам январских событий – Досмамбетовой Л, Сұлтанбек Қ. и Аштаеву Ж., по которому они признаны виновными и приговорены к различным срокам. После рассмотрения апелляционных жалоб приговор Аль-Фарабийского районного суда изменен в части наказания Досмамбетовой Л. - в связи с наличием 12-летнего ребенка исполнение приговора суда отсрочено на 2 года, в этой связи она освобождена из зала суда.

Из криминальных новостей. Полицейские изъяли пистолет-пулемет у жителя Туркестанской области. При обыске в доме мужчины оперативники обнаружили огнестрельное оружие «CZ SCORPION». Как пояснил задержанный, он нашел огнестрельное оружие во время массовых беспорядков в Алматы и хранил его на чердаке своего дома.

5-9 сентября прошла широкомасштабная республиканская акция по противодействию сбыту наркотических веществ из Шуской долины по регионам Казахстана. В Жамбылской области за время проведения ОПМ мероприятия «Дәрмек» полицейские выявили 33 факта правонарушений, связанных с наркотиками. Из них пять преступлений - уголовные.

Кызылординку привлекли к уголовной ответственности за хулиганство, причем потерпевшая - несовершеннолетняя девочка - простила подсудимую в зале суда. Подсудимой назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года.

Писали мы и о несчастных случаях. 10 сентября стало известно о гибели студента третьего курса Уральского политехнического колледжа. В Атбасаре в мужчину выстрелили во время рыбалки.

Почитав публикации о жизни общества, узнаем, что численность населения Нур-Султана возросла до 1 328 535 человек. Количество жителей столицы с момента проведения переписи 2009 года выросло в два раза, составив 1,23 млн человек (на сентябрь 2021 года). 137 казахстанских абитуриентов лишились грантов после проверок видео с ЕНТ. Их сертификаты признаны недействительными. А 8 сентября министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил о снижении цен на овощи: картофель, лук и морковь. В Улытауской области 9 сентября отметили День города Жезказган. Празднование было запланировано на несколько дней. История города уходит в далекое прошлое. В вольном переводе Жезказган означает «место, где копали медь».

10 сентября одному из последних солдат легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаеву исполнился 101 год. С юбилеем ветерана поздравили военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан, военный оркестр воинской части 5571, председатель Совета ветеранов полковник запаса Асатулла Кулахметов во главе с заместителем командующего региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии РК полковником Ниязтаем Алкешевым.

10 сентября, накануне Дня семьи, в Атырау заключили брак 120 пар. С начала года в Атырауской области заключено более 2 тыс. браков. Кроме того, ко всех военных гарнизонах Казахстана в канун Дня семьи прошли тематические мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей. Особое внимание руководством Минобороны уделено многодетным семьям, а также семьям, где воспитываются дети с особыми потребностями.

10 сентября впервые в Казахстане состоялся фестиваль науки, искусства и технологий PRO.NRG FEST, который можно было посетить всей семьей в Нур-Султане. Во Дворце школьников им. Аль-Фараби прошел научный уикенд – 4 тыс. человек стали его участниками.

В разгаре осенний призыв в армию. Из Мангистауской области планируется призвать на срочную воинскую службу более 700 юношей возрасте от 18 до 27 лет. И около шестисот юношей из Северо-Казахстанской области планируют отправить в армию во время осенней призывной кампании. Сотни потенциальных новобранцев находятся в розыске, многие не проживают по месту прописки.

Не сходит с нашего сайта тема борьбы против коронавируса. По состоянию на субботу более 16 тыс. казахстанцев лечатся от КВИ и пневмонии. Среди получающих лечение 15 906 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 241 пациент с ковидной пневмонией (КВИ-).

Об экологии. 9 сентября Касым-Жомарт Токаев поздравил главный Ботанический сад с 90-летием. Основанный в 1932 году, сегодня этот институт занимает ведущее место в исследованиях флоры Центральной Азии и Казахстана, а также в области охраны, защиты, воспроизводства и использования растительного мира Казахстана, разработки научных основ эффективного сохранения и освоения ресурсов флоры Казахстана, имеющих мировое значение. А на северный чинк Устюрта вернулся устюртский уриал. Это узкоареальный, эндемичный для Арало-Каспийского водораздела подвид горного барана, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана. В Павлодарской области выявили факт незаконной охоты на лося.

Интересно было почитать и о событиях в мире культуры. 6 сентября в Нур-Султане зафиксирован новый мировой рекорд - «Самый многонациональный оркестр» выступил на столичной сцене. Его суть заключалась в том, чтобы на одной сцене собрать самый многонациональный музыкальный коллектив. В проекте «Музыка мира» участвовали 75 национальностей из 51 страны. Зафиксировал этот рекорд официальный судья Книги мировых рекордов Гиннесса Jack Brockbank, прибывший специально для этого в нашу столицу.

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева орденом «Барыс» III степени был награжден заслуженный деятель РК, скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев. Он является профессором Бирмингемской консерватории, одним из директоров Альянса оркестров Азиатско-тихоокеанского региона AAPRO.

Тем временем, на 79-ом Венецианском международном кинофестивале казахстанский фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» удостоился специальной награды от независимых кинокритиков из Италии. Премию Premio bisato d'oro 2022 «Best Actors» отдали лучшим актёрам - Берику Айтжанову и Данияру Алшинову.

А в Усть-Каменогорске появились сквер и монумент в память Халык Каhарманы №1, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В годы Великой Отечественной войны Сагадат Нурмагамбетов участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии и Польши.

На острове Бейбитшилик в Семее прошли Прииртышский Сабантуй и празднование 30-летия Татарской школы искусств. Делегация из Татарстана приняла участие в церемонии возложения цветов к памятникам Габдуллы Тукая и Абая Кунанбаева, ознакомилась с ходом благоустройства города, побывала на открытии здания Татарской школы искусств.

Поводом для гордости стали победы наших спортсменов! Представители команды Казахстана по каратэ Дидар Амирали и Кайсар Алпысбай заняли третье место на Премьер-лиге по каратэ в Баку. В схватке за третье место в весе до 60 кг Алпысбай оказался сильнее иорданца Омара Шакрана, а Амирали стал бронзовым призером в категории до 67 кг, победив марокканца Алами Анасса.

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) завершился турнир серии ITF третьей категории среди молодежи до 18 лет. Воспитанник академии Team Kazakhstan Ерасыл Ердилда в дуэте с еще одним казахстанцем Виталием Зацепиным стал чемпионом в парном разряде. Во французском городе Дижон на турнире серии ITF Juniors четвертой категории казахстанка Зара Даркен стала победительницей парного разряда. В Ереване на турнире серии Tennis Europe второй категории среди игроков до 12 лет казахстанец Аскар Амир завоевал свой дебютный международный трофей.

Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии WBO Жанибек Алимханулы получил пояс Всемирной боксерской организации. Титул Алимханулы является историческим для Казахстана, так как Жанибек стал первым отечественным чемпионом мира в данной организации.

Алан Курмангалиев стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль чемпионата Азии по настольному теннису. На чемпионате Азии среди юниоров и кадетов в Лаосе Курмангалиев финишировал на третьем месте. Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца с завоеванием бронзовой медали чемпионата.

В Болгарии прошел чемпионат мира по шашкам. В номинации рапид до 9 лет чемпионкой мира стала казахстанка Алтынай Саматова, «серебро» среди юношей до 14 лет завоевал Айбек Есенгалиев, «бронзу» в возрасте до 20 лет завоевал Есбол Еренгайып. А в столице Франции завершился турнир серии Гран-при по паратаеквондо. Казахстанские спортсмены, подопечные Нуржана Есильбаева, завоевали одну серебряную и две бронзовые медали. Казахстанец Григорий Ломакин в паре с представителем китайского Тайбэя Рэй Хо пробились в четвертьфинал «Челленджера» в Нонтхабури (Таиланд). На старте казахстанско-тайский дуэт переиграл хозяев турнира - Чайарина/Нойкора – 6:1, 7:6 (9:7). Воспитанники Карагандинской областной комплексной спортшколы завоевали 38 медалей на чемпионате мира по экипировочному и классическому пауэрлифтингу в отдельных упражнениях среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Соревнования проходили в Стамбуле.

Казахстанский фигурист Рахат Бралин стал призером юниорского Гран-при в Риге. В короткой программе юный фигурист набрал 68,66 баллов, заняв четвертое место. 11 сентября казахстанский боец Куат Хамитов стал хедлайнером турнира по смешанным единоборствам Mergen Fighting Championship 3 в Атырау. Он сразился с россиянином Василием Бабинцевым. Бой в промежуточном весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Хамитова. Так держать!



