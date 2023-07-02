Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственных наград удостоились военнослужащие Вооруженных сил, участвовавшие в ликвидации пожара в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, связанной с масштабным пожаром в резервате «Семей орманы», орденом «Айбын» II степени награжден командир воинской части 53975 Министерства обороны полковник Нурлан Байдуллаев.

Во время пожара Нурлан Кошкарович руководил авиагруппой армейской авиации Вооруженных сил. В нее входили экипажи астанинской, жетыгенской, шымкентской авиационных баз и отдельной семейской авиационной эскадрильи.

При тушении верхового огня 21 экипаж армейской авиации произвел 1764 сброса воды общим объемом 4960 тонн. За шесть дней их налет составил 320 часов.

Выполняя задачи по координации действий экипажей, выработке тактики тушения огня, соблюдению мер безопасности личным составом, полковник Байдуллаев также участвовал в тушении пожара. Его налет составил 40 часов.

В условиях ЧС, осложнявшихся повышенной температурой воздуха и сильным ветром, важно было не допустить авиационных инцидентов во время полетов, при заборе воды и производстве сливов. И эта задача, поставленная руководством Минобороны, была выполнена.

Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награжден сержант бригады войсковой части 28738 Министерства обороны Талгат Жангазинов. Этой наградой отмечены грамотные, умелые и инициативные действия военнослужащего при выполнении задач по ликвидации последствий ЧС.

Во время пожара сержант бригады Талгат Жангазинов руководил действиями личного состава по тушению оставшихся очагов горения.

Отличное знание военной топографии помогли ему быстро ориентироваться и выводить подчиненных с потенциально опасной территории. На участке, где проводились работы под его руководством, повторного возгорания не допущено.

Также приказом министра обороны ряд военнослужащих, участвовавших в борьбе с огненной стихией, был награжден ведомственными медалями «Ел қорғаны», отмечен присвоением воинских званий досрочно и поощрен денежной премией.