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    Ликвидационные работы на шахте «Казахстанская» продолжаются – МЧС

    20 Августа 2023, 00:29

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Ликвидационные работы на шахте «Казахстанская» находятся на контроле министра по ЧС Сырыма Шарипханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    «Произведена пересменка горноспасателей. Руководством ТОО РЦШ ПВАСС были поставлены задачи перед заступившими новыми отделениями горноспасателей. В 22:40 обнаружено тело пятого горнорабочего. Работы осложнялись сплошной задымленностью выработок аварийного участка и высокой температурой. Горноспасатели приступают к активной фазе тушения очагов пожаров», - сообщили в МЧС.

    19 августа стало известно, что спасатели обнаружили тела всех пятерых погибших на шахте «Казахстанская».

    При ЧП погибли:

    - Виталий Владимирович Слюньков, 1965 г. р.;

    - Виктор Сергеевич Бургун, 1966 г. р.;

    - Илья Александрович Старовойт, 1996 г. р.;

    - Артур Ринатович Халиков, 1994 г. р.;

    - Денис Геннадьевич Стешин, 1978 г. р.

    Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

    Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

    Также 18 августа нашли тело третьего горняка.

    Причины возгорания будут выясняться.

    В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

    Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

    19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Происшествия МЧС
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