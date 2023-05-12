Ликвидацией стихийных свалок занялись в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Месячник по ликвидации стихийных свалок и строительного мусора объявили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Системную работу по санитарной очистке и благоустройству города проводят в Таразе. С 1 мая на территории областного центра объявлен месячник по ликвидации стихийных свалок и строительного мусора.

«В народе говорят, что чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Однако этого не понимают некоторые наши граждане. В городе не сокращается число нарушителей правил благоустройства и бережного отношения к окружающей среде. Соответствующую работу с населением и юридическими лицами по предупреждению несанкционированных свалок мусора проводят главные инспекторы территориальных округов и участковые инспекторы полиции», - пояснил руководитель пресс-службы акима города Тараза Даулет Толенди.

По его словам, инспекторы не ограничиваются разъяснительными беседами. К злостным нарушителям экологии применяются и административные меры.

«Только за первые дни месячника официальные предупреждения получили 52 жителя города. Если в установленный срок они не уберут сваленный ими на улице мусор, то на них будут наложены штрафные санкции. В соответствии со статьей 55 Административного кодекса РК размер штрафа составляет 34 500 тенге», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что с помощью космического мониторинга 39 стихийных свалок обнаружили в Жамбылской области.