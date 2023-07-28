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    Лихорадкой Денге заболели казахстанцы, прибывшие из Таиланда

    28 Июля 2023, 04:13

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - После вспышки неизвестной болезни в Египте, схожей по симптомам с лихорадкой Денге, в шымкентском аэропорту усилили контроль за прибывающими из-за границы туристами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    В воздушной гавани регулярно проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Авиапассажиров просят не паниковать, при выявлении каких-либо инфекций бортпроводники действуют по инструкции.

    «В компании есть инструкция для соответствующих подразделений департамента, где описываются действия в случае заболевания. Кроме того, борт проводники проходят ежегодные учения по действиям в случае инфекционных заболеваний и после, такого случая воздушное судно проходит дезинфекцию», - сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям АО Air Astana Тлек Абдрахимов.

    Высокая температура, головная боль, рвота, боли в мышцах и суставах – в Минздраве Казахстана рассказали о симптомах заболевания схожим с лихорадкой Денге. Уже двое казахстанцев прибывших из Таиланда заболели опасным недугом. В шымкентском аэропорту усилили контроль за зарубежными рейсами.

    «В данный момент усилены все мероприятия в целях своевременного выявления и оказания медицинской помощи больным в санитарных пунктах въезда проводится мониторинг путем дистанционного измерения температуры тела всех прибывших из-за рубежа», - прокомментировала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Гуля Кембаева.

    Лихорадка Денге – вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Она чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом. У большинства пациентов с денге болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами, и в течение двух недель состояние улучшается. В редких случаях денге может протекать тяжело и привести к смерти.

    «Рекомендуем всем, чтобы имели защитную одежду, использовать репелленты от комаров, чтобы предотвратить укусы комаров, также рекомендуем закрывать окна и двери и вести борьбу с комарами и при появлении малейших симптомов необходимо обращаться к врачу», - добавила Г. Кембаева.

    Санврачи напоминают, прежде чем отправляться за рубеж необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию страны, а по возможности сделать необходимые прививки.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туризм Шымкент Аэропорт Путешествия
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