Лихорадкой Денге заболели казахстанцы, прибывшие из Таиланда

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - После вспышки неизвестной болезни в Египте, схожей по симптомам с лихорадкой Денге, в шымкентском аэропорту усилили контроль за прибывающими из-за границы туристами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

В воздушной гавани регулярно проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Авиапассажиров просят не паниковать, при выявлении каких-либо инфекций бортпроводники действуют по инструкции.

«В компании есть инструкция для соответствующих подразделений департамента, где описываются действия в случае заболевания. Кроме того, борт проводники проходят ежегодные учения по действиям в случае инфекционных заболеваний и после, такого случая воздушное судно проходит дезинфекцию», - сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям АО Air Astana Тлек Абдрахимов.

Высокая температура, головная боль, рвота, боли в мышцах и суставах – в Минздраве Казахстана рассказали о симптомах заболевания схожим с лихорадкой Денге. Уже двое казахстанцев прибывших из Таиланда заболели опасным недугом. В шымкентском аэропорту усилили контроль за зарубежными рейсами.

«В данный момент усилены все мероприятия в целях своевременного выявления и оказания медицинской помощи больным в санитарных пунктах въезда проводится мониторинг путем дистанционного измерения температуры тела всех прибывших из-за рубежа», - прокомментировала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Гуля Кембаева.

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Она чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом. У большинства пациентов с денге болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами, и в течение двух недель состояние улучшается. В редких случаях денге может протекать тяжело и привести к смерти.

«Рекомендуем всем, чтобы имели защитную одежду, использовать репелленты от комаров, чтобы предотвратить укусы комаров, также рекомендуем закрывать окна и двери и вести борьбу с комарами и при появлении малейших симптомов необходимо обращаться к врачу», - добавила Г. Кембаева.

Санврачи напоминают, прежде чем отправляться за рубеж необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию страны, а по возможности сделать необходимые прививки.