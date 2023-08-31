Лихорадка денге в Бангладеш: 119 133 случая заражения

ДАККА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Во вторник в Бангладеш был зарегистрирован 2291 новый случай заболевания лихорадкой денге и 13 смертей, таким образом с января текущего года число заражений достигло 119133, а количество летальных исходов - 569. Об этом сообщил Генеральный директорат служб здравоохранения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

В частности, 318 человек умерли в августе, а 204 - в июле.

По данным ведомства, за первые 29 дней августа был зафиксирован 67301 новый случай, а в прошлом месяце - 43854.

Как заявили в ведомстве, общее число выздоровевших пациентов в Бангладеш составило 110346 человек. Во вторник были выписаны 2272 человека.

Ранее сообщалось, в каких странах можно подхватить лихорадку Денге.