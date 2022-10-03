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    Лихача из видеоролика в соцсети наказали полицейские Актобе

    3 Октября 2022, 20:53

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Лихача из видеоролика в соцсети наказали полицейские Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Актюбинской области на одной из страниц Instagram выявили видео с автомашиной Lada–21144, которая грубо нарушает ПДД – двигается задним ходом на одном из главных проспектов Актобе, и на которой установлены световые проблесковые маячки специальных оперативных служб.

    В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили владельца автомашины. На водителя стражи порядка составили 4 протокола об административных правонарушениях. В отношении автовладельца составлен административный протокол по четырем статьям КоАП РК: 596 ч.5 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», 590 ч.2 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», 595 ч.2 «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб» и 603 ч. 1 «Нарушение правил маневрирования».

    Автомашина водворена на штрафстоянку.


    Кадр из видео

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Видео МВД РК
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