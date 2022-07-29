29 Июля 2022 05:27

Лига Конференций: с кем сыграет «Кызыл-Жар» в третьем отборочном раунде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем сыграет петропавловский «Кызыл-Жар» в третьем отборочном раунде Лиги Конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На этой стадии турнира «Кызыл-Жар» встретится с кипрским АПОЭЛом, который по сумме двух матчей победил болгарский «Ботев» — 2:0. Что касается «Кызыл-Жара», то он сенсационно прошел хорватский «Осиек» — 3:2.

Первый матч «Кызыл-Жара» и АПОЭЛа состоится 4 августа на Кипре, ответный — 11 августа в Казахстане.

Также в третьем отборочном раунде Лиги Конференций Казахстан представит костанайский «Тобол». Что касается «Астаны» и «Кайрата», то они уже завершили выступление в еврокубках.



