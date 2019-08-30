Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Лига Европы: «Астана» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе

    30 Августа 2019, 18:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы. «Астана» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Столичный ФК «Астана» попал в одну группу с английским «Манчестер Юнайтед», голландским «АЗ Алкмаар» и сербской командой «Партизан».

    По итогам прошлого сезона «МЮ» занял в английской Премьер-лиге шестое место и попал в Лигу Европы. По мнению экспертов, именно английский гранд считается фаворитом в борьбе за выход в плей-офф. Соперники из Нидерландов и Сербии считаются крепкими европейскими середнячками.

    Напомним, «Астана» пробилась в групповой этап Лиги Европы, выиграв двухматчевое противостояние с белорусским БАТЭ. В первом матче астанчане обыграли белорусов с разгромным счетом 3:0, в ответной встрече соперникам удалось взять реванш со счетом 2:0. Казахстанцы прошли в следующий круг за счет лучшей разницы мячей. -0-

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Лига европы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Форма с национальным дизайном появилась у сборной Казахстана по футболу
    Кайрат Нурдаулетов официально возглавил клуб КПЛ
    Определено место проведения матча Казахстан — Северная Ирландия в отборе к Евро-2024
    Популярное
    1 Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
    2 Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
    3 Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день
    4 Скончалась певица Тина Тернер
    5 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области