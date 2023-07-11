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    Лига Чемпионов: где и когда смотреть матч «Астана» — «Динамо»

    11 Июля 2023, 09:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среду, 12 июля, в Астане пройдет первый матч первого отборочного раунда Лиги Чемпионов, в котором «Астана» примет грузинское «Динамо» (Тбилиси), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Астана» — «Динамо» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Ответный матч «Астаны» и «Динамо» состоится 19 июля в Тбилиси.

    Победитель этой пары во втором отборочном раунде Лиги Чемпионов встретится с хорватским «Динамо» (Загреб).

    Также в новом еврокубковом сезоне Казахстан будут представлять еще три клуба: «Ордабасы», «Актобе» и «Тобол» — все они выступят в Лиге Конференции. «Тобол» стартует с первого отборочного раунда, «Ордабасы» и «Актобе» — со второго.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Спорт Футбол
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