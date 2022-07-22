Лифт врезался в крышу в ЖК Алматы: эксперты выявили ряд нарушений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной Ассоциации лифтовиков Казахстана Ержан Игибаев озвучил итоги проверки лифта в алматинском жилом комплексе «Mega Towers», который пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперты ассоциации совместно с сотрудниками управления развития и коммунальной инфраструктуры Алматы провели техническое обследование лифта.

«По результатам технической проверки установлено, что самопроизвольное неконтролируемое движение кабины лифта произошло из-за неисправности тормозного механизма. Также на момент осмотра в машинном помещении температура воздуха превышала все допустимые нормы и составляла +45 градусов, что неблагоприятно влияет на безопасную эксплуатацию лифтового оборудования», - отметил Ержан Игибаев.

По итогам проверки выявлено, что компания «Л.», которая обслуживает лифт, не имела аттестата, выдаваемого комитетом промышленной безопасности на право проведения работ по обслуживанию лифта, а также свидетельства о соответствии Национальному стандарту по лифтам СТ-РК 3305-2018.

«Это значит, что эта сервисная компания не имела право заниматься данным видом деятельности, заключать договор на обслуживание», - пояснил спикер.

Глава ассоциации также обеспокоился тем, что это ТОО обеспечивает содержание лифта еще в нескольких элитных жилых комплексов Алматы. По его словам, по результатам проверки уполномоченными органами будут приняты меры административного взыскания. Возможно руководство компании понесет ответственность.

«Компания «Л.» теперь должна получить аттестат на право проведения работ по обслуживанию лифтов, а также свидетельство о соответствии Национальному стандарту и только после этого обслуживать лифты. Тем самым компания пройдет те требования, прописанные в законодательстве», - заметил Ержан Игибаев.

Спикер отметил, что в Алматы имеются около 60 компаний, которые обслуживают лифты. По их проверке сейчас есть сложности, поскольку до 2023 года в стране действует мораторий на проверку малого и среднего бизнеса.

Он считает, что председатели КСК/ОСИ/ПТ должны проверять обслуживающие лифты компании на предмет наличия аттестата и соответствия всех требований перед тем как заключать с ними договор.

«Я считаю, что лифт - это опасное техническое устройство. Здесь на первом месте должен стоять профессионализм обслуживающей компании и надлежащий квалифицированный персонал», - заявил Ержан Игибаев.

Ранее сообщалось, что 29 июня в ЖК «Mega Towers» лифт, пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания. Пострадал один человек.

Фото: kievvlast.com.ua