Лифт сорвался в музее АЛЖИР: появились подробности происшествия

АКМОЛ. КАЗИНФОРМ - Пенсионерке из Восточного Казахстана, которая получила серьезные травмы при падении лифта в одном из самых печально известных музеев страны, предстоит перенести несколько сложных операций. Тем временем родственники женщины опасаются, что она больше не сможет ходить, и требуют наказать всех причастных к инциденту – вплоть до сотрудников Министерства культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

Акмолинский лагерь жен изменников родины. Сокращено – АЛЖИР. Это – исторический памятник Казахстана, куда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, в том числе и иностранных. Место привлекает страшными историями тех, кто провел здесь долгие годы заключения. Этот мемориал по праву можно назвать трагическим. И вроде бы годы сталинских репрессий уже давно в прошлом, а сам лагерь, который сейчас стал музеем и одной из главных достопримечательностей страны, по-прежнему приносит несчастье. В минувшие выходные здесь обрушился лифт, который едва не унес жизни двух человек.

Попасть на место происшествия работники мемориального комплекса нам не позволили. Сам инцидент произошел в этом здании, когда сотрудница музея предложила одной из пожилых посетительниц вместе подняться на лифте. Однако до второго этажа они не доехали. Неисправный подъемник сорвался вниз. Обе находившиеся в нем женщины получили серьезные травмы.

Пострадавшей посетительницей оказалась 83-летняя жительница Восточно-Казахстанской области, которая впервые приехала в столицу, чтобы навестить своих внуков и осмотреть достопримечательности. Но отдых Еркындык Арыктаевой завершился больничной койкой со множественными переломами ног и позвоночника.

«Сейчас, на данный момент, она стабилизирована. И сейчас, вторым этапом, начинается планирование оперативных вмешательств, то есть начинаются операции на нижних конечностях», - сообщил заведующий отделением НИИ травматологии и ортопедии Александр Степанов.

Пенсионерке понадобится три, а возможно, даже четыре сложных операций. А после – длительное восстановление. Родные Еркындык Арыктаевой боятся, что она больше не сможет встать на ноги и самостоятельно ходить.

«Вчера мы буквально с ней говорили. Она сказала: «Не переживайте, я выдержу». Она вообще боец по жизни. Она революционерка. Я говорю: «Наверное, тебе за имидж Казахстана пришлось вот так вот своим здоровьем поплатиться, потому что в этот музей ходит куча иностранных туристов». Вы представляете, что было бы, если бы какой-нибудь турист сломал себе позвоночник или ногу», - заявила дочь пострадавшей Гульнар Турсынбаева.

Внуки рассказывают, что, увидев в интернете рекламу музея, бабушка попросила непременно ее туда свозить. Отказать они не смогли, но даже не подозревали, чем закончится такая семейная прогулка.

«Вообще, там ужас происходил. Спустились, а там уже неописуемая картина, нечеловеческие крики. Уже тогда я слышал разговоры между сотрудниками своего вот этого музея, что: «Зачем вы сели в этот лифт? Этот лифт уже давно старый, не надо было использовать», - рассказал внук пострадавшей Дастан Кисыков.

Семья пострадавшей уверена, что случившееся – это банальная халатность целого ряда сотрудников, причем не только музея. Сегодня родственники написали заявление в Генпрокуратуру и обещают пойти еще дальше – вплоть до Администрации президента.

«Сейчас мы боимся того, что ответственные найдут какого-нибудь лифтера, самое низшее звено – и сделают из него козла отпущения. Но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы все по цепочке понесли наказания. Это начиная от лифтера и заканчивая управлением культуры либо Министерством культуры и спорта», - добавил Д. Кисыков.

Музей тем временем продолжает работать как ни в чем не бывало. Поток туристов не прекращается. Однако даже иностранные гости уже знают, что здесь произошло.

«Я в автобусе слышала от женщин разговоры, а внутри – нет, там все спокойно. Я в восторге от страны, и для меня такая тревожная новость – диссонанс. А так, все хорошо», - сказала турист Любовь Колесова.

В администрации музея АЛЖИР нам заявили, что руководителя на месте нет, а давать какие-либо комментарии, пока идет уголовное дело, они не могут. В полиции же сообщили, что падение лифта расследуют по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которая предусматривает штраф в размере 17 миллионов тенге либо лишение свободы сроком до пяти лет.