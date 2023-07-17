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    Лифт сорвался в музее АЛЖИР: две женщины получили переломы

    17 Июля 2023, 00:20

    АКМОЛ. КАЗИНФОРМ - Находясь в музее «АЛЖИР», в результате падения лифта две женщины получили различные переломы. Обе пострадавшие госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    «16 июля в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение из ЦОУ ДП города Астаны о том, что в НИИТО Астаны госпитализированы женщина, 1940 года рождения , жительница столицы, и жительница с. Акмол, 1969 года рождения, с различными переломами. Предварительно установлено, что, находясь в музее АЛЖИР, в результате падения лифта две женщины получили данные телесные повреждения», - говорится в сообщении полиции.

    По факту падения лифта в музее «АЛЖИР» в селе Акмол Целиноградского района начато досудебное расследование по ст 306 ч.2 п.2 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» .

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Происшествия
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