Лифт с людьми упал в одном из столичных жилых комплексов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице, в одном из ЖК упал лифт с людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Департаменте полиции, 9 июля текущего года на канал «102» поступил вызов по факту падения лифта в одном из жилых комплексов по проспекту Кабанбай батыра.

«Установлено, что в дневное время 31-летний мужчина вместе с 16-летней племянницей поднимались на лифте, когда произошло падение и резкое торможение между этажами», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отмечают стражи порядка, в результате происшествия пострадавших нет. Жители отказались от госпитализации.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.