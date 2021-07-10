16:44, 10 Июль 2021 | GMT +6
Лифт с людьми упал в одном из столичных жилых комплексов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице, в одном из ЖК упал лифт с людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в Департаменте полиции, 9 июля текущего года на канал «102» поступил вызов по факту падения лифта в одном из жилых комплексов по проспекту Кабанбай батыра.
«Установлено, что в дневное время 31-летний мужчина вместе с 16-летней племянницей поднимались на лифте, когда произошло падение и резкое торможение между этажами», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Как отмечают стражи порядка, в результате происшествия пострадавших нет. Жители отказались от госпитализации.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.