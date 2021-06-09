Лидеры зарубежных стран дали высокую оценку практическим действиям и решениям Президента РК - эксперт КИСИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Внешнеполитическая деятельность Казахстана под эффективным руководством Касым-Жомарта Токаева за два года его президентства была насыщена знаковыми событиями, имеющими важнейшее значение для дальнейшего развития и процветания государства. Такое мнение выразила руководитель отдела международных исследований КИСИ при Президенте РК Асель Назарбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что в соответствии с нынешними тенденциями мировой политики возрастает необходимость привнесения новой динамики во внешнеполитический курс страны, что и в дальнейшем будет способствовать закреплению репутации Казахстана как последовательного и предсказуемого партнера на международной арене.

«В своей инаугурационной речи Глава государства еще раз подчеркнул данный месседж и заявил: «Будем твердо продвигать, и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Внешнеполитическая деятельность страны будет приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу и каждому гражданину».

Основываясь на вышеуказанных принципах, была разработана Концепция внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы, подписанная Главой государства в марте 2020 года. Стратегический документ регламентирует реализацию внешней политики страны на базе преемственности внешнеполитического курса Первого Президента – Елбасы Н.А.Назарбаева, а также принципов многовекторности, прагматизма и проактивности», - заявила Асель Назарбетова.

По ее словам, с первых дней президентства казахстанский лидер К.К.Токаев активно содействует укреплению взаимовыгодного сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами, в том числе Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, государствами Центральной Азии. Символичными стали официальные и государственные визиты Президента Казахстана в допандемический период в Российскую Федерацию 3-4 апреля 2019 года, в Республику Узбекистан -14 апреля 2019 года, в Китайскую Народную Республику - 11-12 сентября 2019 года, Кыргызстан - 27–28 ноября 2019 года, Федеративную Республику Германию - 5-6 декабря 2019 года, ОАЭ - 27-28 января 2020 года, в рамках которых были подписаны документы по расширению двустороннего взаимодействия.

«Из знаменательных внешнеполитических событий периода президентства К.К.Токаева следует особо выделить общие дебаты 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2019 года в Нью-Йорке (США). Во время своего первого выступления в качестве Главы государства Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продвижения Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, наше стремление к расширению сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия и созданию новых подобных зон, актуальность преобразования СВМДА в полноценную региональную организацию по безопасности и развитию, а также выдвинул предложение о создании в Алматы Центра ООН по ЦУР с мандатом оказания содействия странам Центральной Азии и Афганистану.

Наряду с этим, Президент Казахстана К.К.Токаев участвовал в авторитетной Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля 2020 года, где в своем выступлении акцентировал внимание на роли Центральной Азии в глобальной геополитике, внешнеполитических приоритетах Казахстана, проблемах региональной безопасности.

Мир сегодня столкнулся с масштабным кризисом, связанным с пандемией коронавируса, завершение которого прогнозировать очень сложно. В настоящее время все страны обеспокоены негативным влиянием на мировое сообщество санитарного кризиса, усилия государств направлены на обеспечение эпидемиологической и экономической безопасности. В данной ситуации государства мира, международные институты и организации работают в тесном сотрудничестве, объединяя усилия для борьбы с распространением COVID-19 и оказывая друг другу гуманитарную помощь. Казахстан также не остался в стороне от этих процессов, оказав помощь при возвращении кыргызских граждан на Родину из очагов распространения коронавируса, а также содействие транзиту грузов через казахстанско-кыргызскую границу. Кыргызстану и Таджикистану также была предоставлена гуманитарная помощь в виде 5 тысяч тонн муки», - добавила спикер.

Асель Назарбетова заметила, что в рамках координации усилий, Глава государства принимает активное участие в работе различных международных площадок, целью которых является обсуждение «постковидного» мироустройства: к примеру, Глобальный круглый стол по вопросам добывающих отраслей 25 мая 2021 года, 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 31 мая 2021 года, виртуальный форум Международная долговая архитектура и ликвидность 29 марта 2021 года.

«Особое внимание Президент РК уделяет вопросам региональной кооперации в Центральной Азии. Неслучайно первые офлайн-встречи 2021 года на высшем уровне состоялись именно с лидерами центральноазиатских государств: 2-3 марта в Нур-Султане в ходе официального визита вновь избранного президента Кыргызстана С.Жапарова и 19-20 мая в рамках официального визита К.К.Токаева в Душанбе. На состоявшемся 4 марта 14-й саммит Организации экономического сотрудничества Президент РК подчеркнул важность совместной работы над инфраструктурными проектами на центральноазиатском пространстве, приобретающими всё большую актуальность в постпандемический период.

Интеграция на евразийском пространстве, особенно в кризисный период, становится всё более актуальной. Даже в разгар пандемии проходили регулярные онлайн-заседания институтов ЕАЭС, в ходе которых обсуждались механизмы и инструменты минимизации издержек для экономики стран-членов. К.К.Токаев на данной площадке стремится расширить выгоды от интеграции для Казахстана за счёт роста товарооборота и внедрения торговых преференций. На очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2021 года он отметил: «Негативные тенденции также оказали влияние на торговлю в рамках Союза. Взаимная торговля за 9 месяцев текущего года снизилась на 13% и составила 39 млрд долл. Товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами снизился еще больше – на 19% и составил 447 млрд долларов. Все это делает неотложной задачу эффективного взаимодействия, поиска резервов роста и раскрытия экономического потенциала нашего Союза», - сказала она.

Таким образом, в момент исторического испытания и перед лицом угрозы глобального и национального масштаба Президент Республики Казахстан К.К.Токаев проявляет истинные качества как волевого, ответственного и взвешенного в своих действиях руководителя государства, проявляя при этом глубокие человеческие качества, продолжает Асель Назарбетова.

«Лидеры зарубежных стран дали самую высокую оценку практическим действиям и решениям Президента Казахстана по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19 в стране, а также все принимаемые Казахстаном антикризисные меры, отмечая их своевременность и направленность на обеспечение безопасности населения и страны в условиях пандемии. Президент Казахстана К.К. Токаев как профессионал с многолетним опытом в сфере международных отношений и дипломатии глубоко понимает и видит все долгосрочные последствия нынешнего глобального кризиса, что дает возможность нашей стране уверенно держать руку на пульсе международной повестки дня и принимать взвешенные решения, полностью учитывающие национальные интересы Казахстана.

За прошедшие 2 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подтвердил роль Казахстана на мировой арене как субъекта, строго придерживающегося принципов добрососедства, взаимовыгодного партнерства и соблюдения международного права, а реализуемая внешняя политика, особенно в период пандемии, продемонстрировала способность нашей республики своевременно и эффективно реагировать на любые сложные процессы современного мира», - заключила спикер.