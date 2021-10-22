Лидеры стран ЕС призвали помочь уязвимым слоям населения на фоне роста цен на энергию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По результатам первого дня заседания Европейского Совета в г. Брюсселе, где собрались лидеры 27 стран-членов ЕС, принято заключение по теме цен на энергию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Главы государств и правительств ЕС отметили, что 26 октября текущего года состоится внеочередное заседание Совета министров энергетики стран ЕС, которое должно продвинуть работу по стабилизации цен на энергоносители.

Кроме того, Европейский Совет будет держать ситуацию под контролем и вернется к ней в декабре 2021 года. Набор инструментов, представленный в докладе Еврокомиссии по борьбе с ростом цен на энергию, содержит полезные меры как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, говорится в заключении.

Также лидеры ЕС призвали страны Евросоюза оказывать помощь уязвимым слоям населения и компаниям на фоне роста цен на энергию. Наряду с этим, Европейский Совет призвал Еврокомиссию изучить функционирование рынка газа и электроэнергетики, а также рынка торговли выбросами ETS.



