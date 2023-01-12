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    Лидеры Северной Америки провели встречу в Мексике

    12 Января 2023, 12:39

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Руководители США, Канады и Мексики приняли участие в саммите стран Северной Америки в Мехико, где поделились своими оценками в области международной торговли, незаконной миграции и региональных проблем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Fox News.

    Президент США Джо Байден, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и премьер-министр Канады Джастин Трюдо также обсудили решение энергетических проблем и производство полупроводников, снижение последствий изменения климата и формирование согласованной региональной стратегии для борьбы с будущими угрозами пандемии.

    США призвали Канаду помочь возглавить международную миссию на Гаити для разрешения продолжающегося гуманитарного кризиса в карибском островном государстве.

    США и Мексика обсудили стратегию по борьбе с незаконными мигрантами, стремящимися попасть в Америку в основном из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы. Только в 2022 финансовом году было зарегистрировано более 2,3 млн нарушителей границы.

    В ходе встречи президент Мексики призвал Дж. Байдена не забывать Латинскую Америку, уделить приоритетное внимание урегулированию миграционного кризиса, затронувшее американо-мексиканскую границу, а также попросил американского лидера «настоять» на том, чтобы Конгресс предоставил больше возможностей мексиканским мигрантам без документов работать в отраслях, где американские работодатели испытывают трудности с наймом.

    Президент Мексики также подробно рассказал об усилиях своей страны по борьбе с наркотрафиком фентанила в США. Синтетический опиоид стал основной причиной смертей от передозировки наркотиками в Америке.


    Фото: AP Photo/Fernando Llano

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости Канада
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