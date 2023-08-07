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    Лидеры переворота в Нигере закрыли воздушное пространство над страной

    7 Августа 2023, 13:44

    НИАМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Нигер закрыл воздушное пространство над страной, сославшись на угрозу военного вмешательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показывает, что в настоящее время в небе Нигера нет самолетов.

    Группа западноафриканских стран Ecowas ранее предупредила, что может применить силу, если президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности до 23:00 часов вечера в воскресенье.

    Представитель хунты, пришедшие к власти в результате переворота, заявили, что вооруженные силы Нигера готовы защищать страну.

    Президент Нигера Базум был задержан 26 июля, а генерал Абдурахман Чиани, командующий президентской гвардией, позже провозгласил себя новым лидером страны.

    Военный переворот получил резкое осуждение со стороны международного сообщества, в том числе бывшей колониальной державы Франции и остальной части Европейского Союза, а также Организации Объединенных Наций и Соединенных Штатов.

    После кризисной встречи в Нигерии военачальники Ecowas заявили в пятницу, что они разработали подробный план возможного применения силы и дают военной хунте, захватившей власть в стране, возможность обратить вспять то, что они сделали.

    Ecowas является региональным торговым блоком 15 стран Западной Африки, включая Нигерию, Сенегал, Того и Гану.

    Лидеры переворота, кажется, не проявляют никаких признаков готовности уступить власть, и в воскресенье тысячи их сторонников демонстративно собрались на стадионе в столице Нигера Ниамее.

    Два соседа Нигера - Буркина-Фасо и Мали - ранее предупредили, что будут рассматривать любое внешнее военное вмешательство в Нигере как «объявление войны» против них. Буркина-Фасо и Мали являются членами Ecowas, но были отстранены от блока с тех пор, как ими управляют военные хунты.

    Напомним, События в африканской стране Нигер находятся в фокусе внимания мировых средств массовой информации. Повышенный интерес связан с тем, что Нигер обладает крупными запасами урана, который в большой части импортируется Евросоюзом, а также общей ситуацией с безопасностью в регионе Сахеля. Подробнее в аналитическом материале МИА «Казинформ».

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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