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Лидеры Казахстана и Афганистана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества

10 Февраля 2021, 15:35
Лидеры Казахстана и Афганистана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Афганистана Ашрафом Гани. Лидеры Казахстана и Афганистана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Афганистана выразил признательность Казахстану за неизменную поддержку внутриафганскому диалогу, эффективную и масштабную экономическую помощь его стране.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Казахстана на всестороннюю поддержку афганского государства. По словам Главы государства, Казахстан на высоком уровне будет принимать деятельное участие в работе международных и региональных форумов по обеспечению безопасности и оказанию содействия Афганистану в восстановлении его экономики и социальной инфраструктуры.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с целью активизации всесторонних контактов с Афганистаном им создан институт специального посланника в ранге посла по особым поручениям. Президенты достигли договоренности о продолжении диалога по конкретным вопросам и направлениям сотрудничества в ходе визита представительной правительственной делегации в Казахстан в первой половине этого года. Президент Ашраф Гани получил приглашение совершить официальный визит в нашу страну для закрепления итогов переговоров правительственных делегаций и обсуждения перспектив взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном.


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