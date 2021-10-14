Лидеры G20 пообещали предотвратить экономическую катастрофу в Афганистане

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – В Риме прошла онлайн-конференция саммита «Большой двадцатки», на которой обсуждались вопросы гуманитарной помощи населению Афганистана, противодействие терроризму, защита прав женщин, свободное перемещении афганских граждан как внутри страны, так и за рубеж, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В ее работе приняли участие президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие европейские лидеры, а также представители ООН, МВФ и Всемирного банка. Как отмечается, глава Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин не участвовали в онлайн-конференции, направив своих представителей.

«Нынешняя гуманитарная чрезвычайная ситуация в Афганистане становится очень серьезной. Представители международных институтов ООН говорят о настоящей гуманитарной катастрофе», - заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Ранее Еврокомиссия сообщила о намерении выделить 1 млрд евро, которые пойдут на неотложные гуманитарные нужды Афганистану и его странам-соседям, принимающим афганцев.

В целом, лидеры согласились с тем, что талибам потребуется помощь, при этом подчеркивая, что это не означает признания их правительства.

Как отмечается, участники саммита были единодушны в необходимости смягчить кризис в Афганистане, который сегодня столкнулся с заморозкой внешних активов, нехваткой валюты в банках, не выплатой государственным служащим зарплат при резком росте цен на продукты питания. К тому же с приближением зимы миллионы людей, как ожидается, столкнутся с серьезным голодом, сообщает Al Jazeera.

«Группа 20» (G20) согласилась работать вместе, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Афганистане, даже если это означает необходимость координации усилий с «Талибаном», - отметил итальянский премьер.

«Стоять в стороне и смотреть, как 40 миллионов человек погружаются в хаос из-за невозможности подачи электроэнергии и отсутствия финансовой системы, это не может и не должно быть целью международного сообщества», - заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался против прямого перевода средств в распоряжение нового афганского правительства, вместо этого предложив прямые вливания в экономику страны.

В ЕС подчеркнули, что выделенные средства пойдут международным организациям, работающим на местах, а не «Талибану». Большая часть помощи будет направляться через ООН.

Между тем, ряд участников саммита предложил поставить оказание помощи Афганистану в прямую зависимость от соблюдения талибами прав человека, сообщает ВВС.

«Я особенно встревожен тем, что обещания, данные талибами девочкам и женщинам, не выполняются», - заметил А.Гутерриш.

В тот же день в Катаре прошла неофициальная встреча делегации США и Евросоюза с представителями талибов.

На встрече официальный представитель Катара Мутлак аль-Кахтани заявил, что «признание правительства Талибана в Афганистане сейчас не является приоритетом, и что следует сосредоточить внимание на взаимодействии с новой администрацией и решении гуманитарных вопросов».

Он также призвал другие страны более активно взаимодействовать с «Талибаном» как де-факто властью Афганистана, одновременно призвав талибов действовать как «ответственная» администрация, уважая права женщин на труд, а девочек – на получение образования в школе.

Предложение вернуться на службу

Временное правительство Афганистана предложило вернуться на службу всем военным и сотрудникам учреждений, действовавших при предыдущем правительстве страны.

«Все сотрудники прежнего режима, как военные, так и гражданские, получили приглашение вернуться на службу в правоохранительные органы», - заявил пресс-секретарь МВД Кари Саид Хости.

Говоря о ситуации с безопасностью в Кабуле, Кари Саид Хости подчеркнул, что за нее отвечают ряд структур, в том числе МВД, органы национальной безопасности и силы особого назначения.

«Все они работают самостоятельно, - пояснил он. - Каждое подразделение контролируется определенным должностным лицом. При этом у министерства внутренних дел есть свои подразделения особого назначения, за которые отвечает министр».

Комментируя освобождение из афганским тюрем сотен преступников, пресс-секретарь отметил, что «эта проблема перешла от предыдущего правительства».

«Действительно, преступники были выпущены на свободу без принятия надлежащих мер, многие стали рецидивистами, - сказал он. - Мы работаем над решением этой проблемы». Представитель МВД добавил, что новые власти «стремятся снизить уровень преступности в стране, и он, несомненно, снизится».

«Новая глава во взаимоотношениях с миром»

Министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки заявил о том, что «Талибан» рассчитывает создать в стране политическую структуру, которая будет отвечать нуждам страны и соответствовать международным стандартам.

«Мы открыли новую главу во взаимоотношениях с внешним миром. Мы добиваемся создания политической структуры, отвечающей нашим внутренним нуждам и соответствующей международным стандартам. «Исламский Эмират» (самоназвание правительства талибов) направил миру и странам региона послание добрых отношений. Мы не стремимся вмешиваться во внутренние дела какой бы то ни было другой страны и ожидаем того же от них. Мы стремимся полностью использовать потенциал Афганистана как перекрестка мировых путей», - заявил Моттаки.

С его слов, правительство «Исламского Эмирата» действует осторожно, но находится у власти всего несколько недель и не может ожидать завершения реформ, которые международное сообщество не смогло осуществить за 20 лет.

«У них было много финансовых ресурсов, и у них была сильная международная поддержка, но в то же время вы просите нас провести все реформы за два месяца?» - обратился политик.

Образование

Сегодня девочки в Афганистане старше шестого класса по-прежнему не имеют возможности получения образования в школах. В прошлом месяце мальчики всех возрастов продолжили обучение в школах, в то время как девочки среднего звена, начиная с 6 класса, не смогли продолжить обучение.

Этот шаг вызвал вопросы о политике движения в отношении образования для девочек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что «Талибан» нарушил обещания о гарантиях прав женщин и девочек, и нет никакого другого способа исправить экономику, если женщинам не разрешат работать.

В свою очередь «Талибан» заявляет, что прежде чем девочки смогут вернуться в школы, необходимо создать «там безопасную учебную среду». В движении также отметили, что школы будут вновь открыты «как можно скорее», при этом, не указав конкретных сроков.

Сегодня руководство созданного талибами правительства требует международного признания, при этом вопрос доступности образования для девочек среднего звена в афганских школах по-прежнему стоит на повестке дня.

Следует отметить, что позиция «Талибана» в отношении образования девочек и женщин подверглась критике со стороны Катара и Пакистана, которые ранее призвали международное сообщество сотрудничать с движением, сообщает Al Jazeera.

Правитель Катара шейх Мохаммед бин Абдуррахман аль-Тани заявил, что Катар следует использовать в качестве модели управления мусульманским обществом.

«Наша система - это исламская система, но у нас женщин больше, чем мужчин в производстве, в правительстве и в высших учебных заведениях».

В свою очередь премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что, хотя он и сомневается в том, что «Талибан» снова наложит полный запрет на образование девочек, движению следует напомнить, что ислам никогда не допустит, чтобы подобное повторилось.

«Идея о том, что женщины не должны получать образование, просто не исламская. Это не имеет ничего общего с религией», - заметил пакистанский премьер.

Закрытие СМИ

С приходом талибов к власти в Афганистане по меньшей мере 153 средства массовой информации прекратили работу, закрылись и местные бюро иностранных изданий, сообщает ТАСС.

Из-за кризисной ситуации в экономике страны, в том числе из-за финансовых трудностей, многие печатные издания перешли полностью на онлайн-формат или закрылись.

Правозащитная организация Human Rights Watch указывает на то, что, несмотря на данные обещания не препятствовать работе СМИ, «уважительно относящихся к исламским ценностям», талибы вводят правила и требования, что на практике мешает полноценному функционированию медиа.

«Раньше мы писали о существующих в обществе проблемах, ситуации с правами женщин, могли дискутировать о действиях и решениях правительства, но с приходом талибов такой возможности нет», - отметил один из афганских журналистов, который был вынужден уехать из страны.

«Давление на себе испытывают не только социально-политически ориентированные СМИ, именно развлекательные медиа в первую очередь стали жертвами обстоятельств, так как их контент не соответствовал нормам ислама», - добавил журналист.

10 октября закрылся единственный спортивный канал страны 3-Sport, сообщает афганское агентство ToloNews.

«Основной причиной остановки деятельности 3Sport были ограничения, наложенные на все СМИ, и в частности на 3Sport», - заявил глава организации Шафикулла Салим Пойя.

«Это был мой единственный источник дохода. Я, как и многие мои коллеги, после закрытия канала остался без работы. Большинство из них теперь планируют уехать из Афганистана, потому что здесь нет возможности прокормить себя и свои семьи», - поделился сотрудник телеканала.

Некоторым журналистам, которые не скрывали своего негативного отношения к талибам, удалось покинуть страну эвакуационными рейсами - в США и Европу. Остальные выехали в Иран и Пакистан.

По словам одного из бывших корреспондентов телевидения, те, кто не сумел выехать, вынуждены скрываться на территории Афганистана.