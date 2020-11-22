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    Лидеры Евросоюза представили приоритеты ЕС к саммиту «Большой двадцатки»

    22 Ноября 2020, 00:13

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен и глава Европейского Совета Шарль Мишель представили сегодня на пресс-конференции в Брюсселе приоритеты ЕС в преддверии виртуального саммита лидеров G20, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Оба политика представляют ЕС на саммите «Большой двадцатки», который пройдет 21 и 22 ноября.

    В заявлении говорится, что в мире, страдающем от пандемии коронавируса, ЕС не жалеет усилий для преодоления далеко идущих последствий этого кризиса и призывает продолжать инвестировать в исследования и внедрение будущих вакцин и терапевтических средств, обеспечивая при этом их доступный и равноправный доступ для всех людей во всем мире.

    «Глобальные инициативы ACT-Accelerator и его COVAX - наши основные инструменты для этого», - отмечают лидеры ЕС.

    Брюссель обратится к лидерам G20 с призывом продолжить финансирование данных инициатив мировых государств, предоставляя до конца года 4,5 млрд долларов США.

    ЕС также сосредоточен на поддержке европейских экономик, а также развивающихся стран и государств с низкими доходами, поддерживая продление приостановления долга до середины 2021 года с возможностью дополнительного продления на 6 месяцев после этого.

    Превращая вызовы в возможность для улучшения строительства, ЕС будет продвигать в «Группе двадцати» восстановление, основанное на зеленом, инклюзивном, устойчивом, устойчивом и цифровом росте, путем реализации Повестки дня на период до 2030 года и ее целей в области устойчивого развития.

    Саммит также даст возможность подтвердить приверженность ЕС к международному порядку свободной и справедливой торговли.

    ЕС будет выступать за гендерное равенство и достойные условия труда для всех, в том числе в рамках глобальных цепочек поставок, а также за продолжение усилий по искоренению детского труда, принудительного труда, торговли людьми и современного рабства.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз
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