Лидером в молодежном ЧРК по дзюдо стал Восточный Казахстан

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау завершились индивидуальные соревнования на чемпионате Казахстана по дзюдо среди молодежи. Всего в республиканском первенстве приняли участие 459 дзюдоистов (299 мальчиков и 160 девочек) из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 областей страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Сильнейших между собой определили молодые мастера татами 2002-2004 годов рождения.

Спортсмены, завоевавшие медали на данном старте, получат приглашение в молодежную сборную Казахстана. Также они будут представлять Казахстан на международных соревнованиях по дзюдо и чемпионатах Азии и мира в 2022 году.

«Чемпионат Казахстана прошел очень динамично. Мы очень рады, что среди нашей молодежи появились новые имена. Как известно, в этом году были внесены изменения в правила дзюдо. Это первое соревнование нашей молодежи, проведенное по новым правилам. Учитывая все изменения, я думаю, что наши ребята хорошо справились. Как правило, дзюдоисты, ставшие победителями и призерами чемпионата Казахстана, получают приглашение в сборную. Но мы, посоветовавшись с тренерами, решили, что будем приглашать на учебно-тренировочные сборы и различные соревнования талантливых спортсменов, которые остались и вне призовых мест и таким образом дадим им еще шанс.

Как я уже говорил, в результате этого чемпионата будет сформирована сборная, и мы приступим к подготовке к чемпионатам Азии и мира», - сказал старший тренер молодежной сборной Казахстана Азамат Муканов.

Команда ВКО стала лидером в командном зачете. Дзюдоисты из этой области завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Алматинская область заняла второе место с 2 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями. Туркестанская область с 2 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями заняла третье место.

Список победителей и призеров чемпионата Казахстана выглядит следующим образом:

48 кг

1. Нурайлым Сарсенбек (Карагандинская область)

2. Жанерке Аскарова (Кызылординская область)

3. Аяна Дуйсенбай (Атырауская область)

3. Гузаль Аюпова (Алматы)

52 кг

1. Аружан Ережепова (Алматинская область)

2. Алима Жумагалиева (Карагандинская область)

3. Ардак Нурсак (Жамбылская область)

3. Балнур Абдешова (Восточно-Казахстанская область)

57 кг

1. Мольдир Бейсенова (Восточно-Казахстанская область)

2. Асемгуль Балтабай (Шымкент)

3. Аяулым Куанышова (Жамбылская область)

3. Улдана Усеин (Шымкент)

63 кг

1. Эсмигуль Куюлова (Атырауская область)

2. Самалай Ергалиева (Костанайская область)

3. Гульнур Баханова (Актюбинская область)

3. Алена Чусовитина (Алматы)

70 кг

1. Роза Нысантайкызы (Восточно-Казахстанская область)

2. Ажар Асхат (Восточно-Казахстанская область)

3. Анастасия Морозова (Алматы)

3. Диана Тельбаева (Карагандинская область)

78 кг

1. Назгуль Эсимбек (Туркестанская область)

2. Минар Илежан (Алматы)

3. Асем Аманбек (Кызылординская область)

3. Шынар Абатова (Кызылординская область)

+78 кг

1. Карина Такиеева (ЗKO)

2. Толкын Турсынханова (Нур-Султан)

3. Айдана Кенжебай (Кызылординская область)

3. Мадина Ержан (Нур-Султан)

Мальчики

60 кг

1. Жанарыс Рахметкали (Актюбинская область)

2. Нурсултан Жубаткан (Мангистауская область)

3. Нурадил Альжан (Костанайская область)

3. Кайржан Жунусбек (Шымкент)

66 кг

1. Бекасыл Бейсенбаев (Восточно-Казахстанская область)

2. Нурсултан Зайзагалиев (ЗКО)

3. Нурдаулет Базылжан (Акмолинская область)

3. Бекарыс Муса (Алматы)

73 кг

1. Бекнур Танирберген (Алматинская область)

2. Канат Абитулы (Мангистауская область)

3. Ыкылас Альсеит (Алматинская область)

3. Нурдаулет Бактыбайулы (Шымкент)

81 кг

1. Меирлан Максим (Мангистауская область)

2. Владимир Прокупшук (Костанайская область)

3. Бексултан Ашен (Туркестанская область)

3. Азат Кумисбай (Мангистауская область)

90 кг

1. Айдар Арапов (Туркестанская область)

2. Мухамедали Мавлидов (Алматинская область)

3. Кудырет Досымов (Шымкент)

3. Казыбек Ракишев (Жамбылская область)

100 кг

1. Журкамырза Шукирбеков (Алматы)

2. Рауан Назымханов (Туркестанская область)

3. Дамир Ахет (Алматинская область)

3. Темирлан Хайролла (Алматинская область)

+100 кг

1. Нурсултан Каблан (Костанайская область)

2. Сейтали Садвакасов (Алматы)

3. Меиржан Абдумалик (Шымкент)

3. Дастан Баухан (Акмолинская область)



