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    «Лидером» по неосвоению бюджета стал Минфин – депутат

    20 Июня 2022, 12:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Сергей Симонов озвучил статистику по неисполнению бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы исполнены на 99,2% - это высокий показатель, конечно не 99,99%, как это было в 2019 году. Неисполнение составило 126,8 млрд тенге, из них 2,1 млрд тенге – нераспределенная сумма резерва Правительства, 56 млрд тенге – сумма экономии бюджетных средств, 68,8 млрд тенге – сумма неосвоения, которая относительно 2020 года выросла более чем в 4 раза», - сказал Сергей Симонов на совместном заседани палат Парламента.

    По его словам, наибольшие суммы неосвоения сложились в Минфине.

    «Это нонсенс, но лидер по неосвоению это Министерство финансов - 25,6 млрд тенге. Кроме того, местными исполнительными органами по целевым трансфертам не освоено 91,5 млрд тенге, из них более 32 млрд тенге – это экономия. Итого экономия в 2021 году составила 88 млрд тенге, из них экономия по госзакупкам составила – 21,4 млрд тенге, по фонду оплаты труда – 5,2 млрд тенге, прочая экономия – 61,4 млрд тенге. За счет чего сложилась такая значительная прочая экономия?», - задается вопросом депутат.

    «Считаю, что одна из основных причин – это некачественное планирование. Экономию бюджетных средств в таких крупных размерах нельзя назвать эффективным использованием средств. Суммы остаются невостребованными, а могли быть использованы на завершение начатых проектов», - заключил С. Симонов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Экономика Минфин РК Бюджет
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